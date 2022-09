Adegeest zoals verwacht tweede in Tour de l’Ardèche

Loes Adegeest (26) heeft de Franse rittenkoers Tour de l’Ardèche zoals verwacht afgesloten met een tweede plaats in het eindklassement. De Deventerse renster van de Belgisch/Ierse IBCT-ploeg ging als nummer twee de laatste en zevende etappe in, maar haar achterstand op de Duitse klassementsleidster Antonia Niedermaier was te groot om nog kans te maken op de winst.

12 september