Mats Kruiswijk vindt bij Reco ZVH nieuwe kans in de eredivisie, maar dichter bij huis

Auke van de Kamp begint bij SV Lüneburg aan tweede volleybal­kans in buitenland: ‘weer een stap omhoog’

16 mei Echt goed in geheimen bewaren is Zutphenaar Auke van de Kamp nooit geweest, geeft hij toe. Iedereen die een dicht in de buurt van de 25-jarige volleyballer van Lycurgus verbleef, wist al wel dat het Duitse SV Lüneburg zijn nieuwe club was. Dit weekend werd zijn overstap bekend gemaakt. ,,Een mooi avontuur.”