Max Wolfkamp uit Zwolle heeft zijn debuut gemaakt in het betaald voetbal: ‘Er wordt meer naar je gekeken’

csv Apeldoorn bekert verder, tiental DVS houdt SV Urk op een gelijkspel en HHC krijgt flinke dreun van Katwijk

Wilde HHC Hardenberg in het restant van dit seizoen nog een serieuze rol spelen in de titelstrijd, dan had de thuiswedstrijd tegen Katwijk gewonnen moeten worden. De ploeg van trainer Pascal Diender moest echter een flinke domper slikken. SV Urk zal eveneens balen van het behaalde resultaat, terwijl VVOG met een punt weinig opschiet. Berkum en csv Apeldoorn plaatsten zich voor de halve finale van de districtsbeker.