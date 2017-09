Maximale score voor debuterende Muis

Het leek na de eerste set, die de vrouwen van Dash eenvoudig met 25-11 wonnen, een totale walk-over te worden. Dat werd het echter niet, want tot tweemaal toe kwam Rivo op gelijke hoogte. Dat gebeurde 16-16 in de tweede, en bij 22-22 in de derde set. Toch raakte Dash niet in paniek, en maakte het de sets vakkundig uit. In de laatste set had Rivo vervolgens niets meer in te brengen.