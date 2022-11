Meerkamper Leon Mak (22) uit Heerde neemt nieuwe aanloop naar de top: ‘Mijn oogkleppen gaan af’

Handbal eredivisie Kwiek laat creativi­teit, lef en overtui­ging in de kleedkamer achter en komt te kort tegen Handbal Venlo

Met verrassende aanvallen, veel zelfvertrouwen en een sterke dekking had Kwiek in de eerste helft Handbal Venlo volledig bij de strot. De Raalter formatie, middenmoter in de eredivisie, was simpelweg beter dan de ongeslagen koploper en een stunt leek in de maak toen de ploegen bij 19-15 gingen rusten. In de tweede helft vervloog de hoop op een verrassende overwinning echter snel en ging Kwiek alsnog onderuit met 28-34.

27 november