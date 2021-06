Meike Damhuis en Kim Peters nemen met nederlaag afscheid bij de handbalsters van Kwiek

,,Mijn leeftijd, werk, net een eigen huis, eigenlijk is het van alles wat”, zo verklaart de 28-jarige Meike Damhuis haar afscheid. ,,Op een gegeven moment is het klaar, mooi geweest. Ik werk fulltime in de zorg als maatschappelijk werker. Op papier ben ik om 17.00 uur vrij, maar negen van de tien keer is er een crisis en ben ik later vrij. Daardoor kan ik er niet altijd zijn op een training en dat moet wel in het eerste. Ik kan niet geven wat ik wil geven.”