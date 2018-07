Melaard en Luijkx winnen snikhete Midzomermarathon in Apeldoorn

Halve marathon

Lars Nelen pakte de eindoverwinning op de halve. Met een tijd van 1.24.12 was hij wel ruim anderhalve minuut langzamer dan vorig jaar, toen hij nog genoegen moest nemen met het zilver. Nelen: ”Toen was er die snelle Belg en die was er nu niet waardoor ik toch op het hoogste treetje sta. Het was zwaar want ik heb de hele tijd alleen moeten lopen. Er was totaal geen strijd. Bovendien ben ik net twee weken weer in training na een voetblessure, dus onder deze omstandigheden ben ik zeer tevreden met mijn tijd.”