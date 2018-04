Met aanvallend spel richting toetje

Jonge hond

Aygun speelde als vleugelaanvaller voor Go Ahead, Turkse Kracht, AGOVV en Koninklijke UD. Tussendoor liep hij twee seizoenen stage bij Go Ahead Eagles. ,,Bij UD was ik ook trainer, van de B-jeugd. In mijn periode daar kreeg ik eerst een blessure aan de hamstrings, daarna aan mijn kruisband. Daarop heb ik besloten me volledig te richten op het trainerschap. Bij UD haalde ik mijn TC3, bij Activia - waar ik het tweede ging trainen - mijn TC2."

Lange bal verboden

De resultaten worden steeds beter, nu moet de kroon op het werk worden gezet. ,,We zijn dit jaar - en thuis al het hele seizoen - ongeslagen. In 2018 wonnen we vijf keer en speelden twee keer gelijk. Nu hebben we ons tot doel gesteld de nacompetitie te halen door vierde te worden in de competitie of tweede in de periode. We zijn inmiddels een goed geoliede machine en het leeft hier op de Achterberg. Er komen steeds meer mensen kijken."