Met de komst van Taren Sullivan is Landstede Hammers compleet, het seizoen zou al kunnen beginnen

Sullivan (26) is een forward - 1.98 meter - die in het afgelopen seizoen bij Artland Dragons speelde in de tweede Bundesliga. Hij was daar goed voor bijna 11 punten per wedstrijd, plus 3.6 rebounds. Sullivan speelde in de Verenigde Staten twee jaar in de NBA G League, bij Stockton Kings en Birmingham Squadron. Zijn eerste buitenlandse avontuur was opvallend genoeg een seizoen bij Rivers Hoopers in Nigeria.