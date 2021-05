Met een spatscherm voor de klas in Deventer en op trainingskamp op zonnig Tenerife, parttime topsportster Eefje Boons (26) gaat nog voor Tokio

Corona zet ook een streep door eerbetoon aan overleden volleybal­trai­ner, All Star Team tegen Oranje op laatste moment afgelast

3 mei De volleybalwedstrijd tussen het Nederlands team en een All Star Team uit de Eredivisie, met spelers van onder meer het Apeldoornse Draisma Dynamo, is vanavond niet gespeeld. Bij enkele spelers van het All Star Team werd een coronabesmetting geconstateerd. De spelers van Oranje speelden daardoor een onderlinge wedstrijd.