Met Vincent erbij doet Holten zijn naam als ‘zijspandorp’ weer volledig eer aan

met video Younes Taha valt door opmerkelij­ke reden niet in: ‘Onprofes­si­o­neel mo­ment’

Waar het in de eerste helft nog van een leien dakje ging, had PEC Zwolle het na rust een stuk lastiger tegen De Graafschap. Toch werd de 0-1 zege over de streep getrokken, tot blijdschap van trainer Dick Schreuder, die Younes Taha om een opvallende reden niet liet invallen.