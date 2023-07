Met voor Veeninger Greeve heel bijzonder paard boekt hij de grootste zege uit zijn carrière

Behalve dat het dier een directe nakomeling is van zijn vorige toppaard Fyolieta, heeft Greeve het dier in eigendom met fokker Christiaan Hendriksen. Nadat Greeve tien jaar voor voormalig Europees kampioen Johan Heins werkte, begon hij op de stal van Veeninger Hendriksen voor zichzelf. In 2020 kocht Greeve uiteindelijk de stal van Hendriksen, maar die bleef zijdelings dus wel betrokken bij de carrière van de ruiter.

Die was in de foutloos verreden barrage, met hun topper in de top Jacksonville, drie tiende van een seconde sneller dan Willem Greve (Highway). De hindernissen stonden in de Tops International Arena gebouwd tot en met een hoogte van 1.55 meter, zeer fors dus. Obstakels waar Jacksonville wederom gemakkelijk overheen sprong. Onlangs was de combinatie al tweede in de driesterren GP van het CSI Ommen. ,,Ik kon een paar galopsprongen minder maken dan Willem, zodoende won ik het. Mijn paard voelde de eerste ronde al heel goed aan, waardoor ik voor de snelste tijd kon gaan. Dit paard ontwikkelt zich echt geweldig”, sprak de zeer blije berijder.