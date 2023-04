Met voormalig vedette Kljajevic op de kant hopen de waterpoloërs van BZC terug te keren in de eredivisie

Filip Kljajevic (39) staat komend seizoen als hoofdtrainer op de kant bij de waterpoloërs van eerstedivisionist BZC. De keuze voor de Servische vedette, die onlangs in Borculo zijn imposante carrière van een kleine 25 jaar beëindigde, is de meest logische voor de gevallen topclub.

Kljajevic speelde afgelopen seizoen zijn laatste van zeven seizoenen voor de viervoudig landskampioen, nadat hij in 2016 overkwam van de Servische topclub Rode Ster Belgrado.

Volgens zijn voorganger Youri Roolvink, die één seizoen voor de groep stond en komend seizoen terugkeert als speler, is een strakkere hand nodig. BZC eindigde onder zijn leiding als tiende, te laag volgens Kljajevic’ voorganger. ,,Bij mij wisselde het qua wat ik toeliet nog weleens. Filip zal strikter zijn.”

Bij afwezigheid van Roolvink leidde Kljajevic afgelopen seizoen al één keer in de week de training bij de Borculoërs. Omdat iedereen in de groep hem kent en als speler bewees tactisch ijzersterk te zijn, was Kljajevic de meest logische keuze. Zodoende hoefde de clubleiding niet met andere kandidaten in gesprek.

Aanzet tot terugkeer in de eredivisie

Kljajevic hoopt door duidelijk grenzen te stellen en met name in de voorbereiding harder te trainen een aanzet te geven tot de terugkeer in de eredivisie. BZC trok zich vorig jaar naar een uiterst turbulent seizoen terug van het hoogste niveau.

Of er nog spelers bijkomen voor volgend seizoen - inclusief Kljajevic stopten er inmiddels drie ervaren krachten - is nog maar de vraag. Toch is Kljajevic duidelijk: ,,De eredivisie, dat is mijn doel. Je moet altijd het hoogste nastreven.”