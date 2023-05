Met zes Oranje-kandidaten drukt Dynamo haar stempel op de nationale volleybalselectie

Met zes gegadigden, waarvan er drie in de zomer overstappen naar een nieuwe club, drukt Dynamo haar stempel op de selectie van Piazza. Uiteraard bestaat de groep grotendeels uit volleyballers die in het buitenland spelen. Oranje bereidt zich vanaf 15 mei voor op de Nations League. Een deel van de selectie wordt ondergebracht in de NextGen-trainingsgroep, waar ze werken onder leiding van coaches Redbad Strikwerda en Arjan Taaij.

De volleyballers spelen, na onder meer oefenduels in Doetinchem en Zwolle, op 7 juni de eerste wedstrijd van de Nations League in Ottawa. Later volgt een speelweek in Rotterdam. Belangrijk in de zomer zijn ook het EK (augustus/september) en het olympisch kwalificatietoernooi in China (september/oktober).

Vanwege het overvolle programma is de longlist langer dan gebruikelijk. ,,Dat het elkaar allemaal zo snel opvolgt, is natuurlijk iets dat al een paar jaar speelt”, zegt assistent-bondscoach Henk-Jan Held, die op Papendal al met een klein groepje traint. ,,Ook wij zullen dus in de eerste weken moeten bekijken wie we al kunnen inzetten en wie we ook wat rust moeten geven.”

Periodiseren is er evenwel niet bij, zegt Held stellig. ,,Elke wedstrijd deze zomer telt mee voor de wereldranglijst.’’

Longlist volleybalmannen

Spelverdelers: Wessel Keemink (Karlovarsko, Tsj), Freek de Weijer (Piacenza, Ita), Gijs van Solkema (Kladno, Tsj), Sil Meijs (Dynamo, volgend seizoen Limax), Joris Berkhout (Dynamo), Markus Held (Lycurgus).

Diagonaal: Nimir Abdel-Aziz (Halkbank Ankara, Tur), Wouter ter Maat (Ziraat Bankası Ankara, Tur), Stijn van Tilburg (Volleys Herrsching, Dui), Martijn Brilhuis (Dynamo, volgend seizoen Limax), Daan Streutker (Waldviertel, Oos).

Passer/loper: Robbert Andringa (Olsztyn, Pol), Bennie Tuinstra (Ziraat Ankara), Thijs ter Horst (Suwon, ZKo), Gijs Jorna (PAOK Thessaloniki, Gri), Maarten van Garderen (Siena, Ita), Yannick Bak (Dynamo), Jasper Wijkstra (Orion), Thomas van Bladel (Limax), Tom Koops (SSS).

Midden: Michaël Parkinson (Tours, Fra), Fabian Plak (Chaumont, Fra), Twan van Wiltenburg (Kędzierzyn-Koźle, Pol), Luuc van der Ent (Düren, Dui), Robin Boekhoudt (Dynamo, volgend seizoen Lycurgus), Siebe Korenblek (Talentteam), Luuk Hofhuis (Lycurgus).

Libero: Jeffrey Klok (Lycurgus), Mats Bleeker (Orion), Niels Lipke (Dynamo).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.