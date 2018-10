Michel Klomp begrijpt niets van ontslag bij V en L

V en L maakte vrijdag bekend dat er per direct afscheid werd genomen van Michel Klomp. Na 3-0 verlies in de vijfde klasse G tegen Terwolde en een 11-0 nederlaag bij CCW’16 had de spelersgroep geen vertrouwen meer in de hoofdtrainer.

Aanvoerder Richard Panhuis: ,,Vorig jaar liep het aan het eind van het seizoen al niet helemaal lekker. We hebben als elftal aangegeven dat we bepaalde dingen anders wilden en dat ging tijdens de voorbereiding even goed. Maar we zagen alles weer snel terugvallen in het oude patroon.”

Verbazing

Bij Klomp was de verbazing groot en hij snapt nog steeds niet helemaal waarom hij ontslagen is. ,,We hebben bepaalde afspraken gemaakt en die ben ik op één wedstrijd na allemaal nagekomen. Het ging er vooral om dat er spelsituaties uitgetekend werden en dat heb ik gedaan. Ik heb ook niet het gevoel dat het hele team mij weg wilde hebben, maar dat het maar een klein groepje was”, zegt de verbaasde Klomp.

Panhuis geeft aan dat het de beslissing unaniem was. ,,Iedereen was het eens met elkaar, ook de jonge spelers die deze zomer vanuit de jeugd overkwamen, hadden dezelfde mening.”

Energie

Klomp verloor naar eigen zeggen zijn hobby waar hij altijd alle energie in stak. ,,Het doet me zeer dat het in één keer voorbij is. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt bij deze mooie club. Het is een leuke spelersgroep, erg jammer dat ik weg moet. Het bestuur wilde wel verder, maar gaf ook aan dat het een trainer wil die het vertrouwen heeft van de selectie.”

Bestuurslid Ingrid Buthod-Girard betreurt het dat Klomp al in het begin van het seizoen ontslagen is, maar wil ook verder denken. ,,Michel is een goede trainer, maar ik denk dat een krappe selectie met veel jeugdspelers een iets te grote uitdaging voor hem was. Als bestuur en spelersgroep kijken we naar de toekomst en we zijn zoekende naar een nieuwe hoofdtrainer.”

Alleen verliezers

Klomp kan zich niet helemaal vinden in de woorden van het bestuurslid. ,,Ongetwijfeld zal ik dingen verkeerd hebben gedaan, maar ontslag gaat me iets te ver. Ik zag de jonge jongens in de voorbereiding al beter worden. Het eerste ontslag in de historie van V en L kent alleen maar verliezers.”