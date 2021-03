Michel Kuiperij en Jeffrey Klok gaan volleybalsters van Dash uit Vorden trainen

KORFBAL LEAGUE DOS'46 moet in strijd om de derde plaats nog flink aan de bak

14 maart De korfballers van DOS’46 hebben in de race om een goede uitgangspositie in de play-offs een behoorlijke dreun te verwerken gekregen. De grote boosdoener in de wedstrijd bij concurrent DVO was het eerste kwartier, waarin de Nijeveners alle hoeken van het veld te zien kregen. De rest van het duel had net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden: 23-16.