Michel Mulder kan niet zonder ijs, hij keert als coach van Team Novus terug in het schaatsen: ‘Een prachtig initiatief’

Mulder (37) geeft eerlijk toe dat het na een tijd zonder ijs weer begon te kriebelen, de gedachte aan schaatsen. Hij zocht contact met Daniel Greig, de Australische initiatiefnemer van Team Novus, waarin rijders uit verschillende landen zijn verenigd. ,,Greig is met Team Novus een prachtig nieuw initiatief begonnen. Dat is goed voor de internationale ontwikkeling van de schaatssport. Met name de innovatieve aanpak en de wijze waarop met behulp van data en techniek aan schaatsers maatwerkbegeleiding wordt gegeven, spreken me aan. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling naast het schaatsen, en dat geldt ook voor de staf.’’

Organisatie

Greig begon met Team Novus toen het schaatsseizoen in feite al was begonnen. Daardoor is er pas nu tijd om de organisatie goed in te richten. Samen met Mulder stappen ook atleet Michel Butter en Thomas Geerdinck, gespecialiseerd in materialen, in. ,,Het is een dreamteam’’, zegt Greig enthousiast. ,,Er is na het succes van het eerste jaar veel animo om aan te sluiten bij ons collectief. Met deze staf kunnen we maatwerk leveren.’’ Bij Team Novus wordt ook gedacht aan de oprichting van een talententeam.