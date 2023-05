Michelle Fillet uit Zwolle bekroont topseizoen met eerste landstitel met Amsterdam

Programma Deventer/Zutphen Nu het einde van de competitie echt in zicht is neemt de spanning op de velden toe

Na twee rustigere weken breekt in het amateurvoetbal nu echt de slotfase van de competitie aan. Of het nu gaat om een kampioenschap, de nacompetitie of de strijd tegen degradatie: op veel velden zijn de belangen groot dit weekend.