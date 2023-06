Mijlpaal voor Holtense bakkenist Rietman, eerste WK-medaille is een feit

Voor Holtenaar Dion Rietman werd de WK-etappe in het Estse Lange een bijzondere. Met zijn stuurman Justin Keuben eindigde hij voor de allereerste keer in zijn carrière op het podium in het wereldkampioenschap zijspancross.

Zoveel enthousiasme als je op voorhand zou verwachten bij iemand die er meermaals aan dacht om helemaal met de sport te kappen, en dat ook voor een poosje deed, zo nuchter als haast altijd analyseerde de nummer drie de boel. ,,Een best saaie race eigenlijk. We reden in de eerste manche snel weg van de concurrentie, maar meer dan die derde plek zat er ook niet in, want de nummers één en twee waren te snel. Dus die hebben we simpel uitgereden.”

Een slechte start bracht de podiumplek nog bijna in gevaar, maar het duo zette zoals wel vaker dit seizoen de boel recht in de rest van de race, en kwam in de tweede manche als vierde over de streep. ,,We hadden door dat we voor het podium reden, dus die manche hebben we ook uitgereden.”

Toch gaf Rietman wel toe het een bijzonder moment te vinden. ,,Ja als je er meerdere malen aan denkt om ermee te kappen, dan is dit een heel mooi moment. Maar we willen nog meer natuurlijk. We willen alles van het lijstje afstrepen.” Daarmee doelend op de tweede en de eerste plek, alsmede misschien ooit wel de wereldtitel. De derde plek was in elk geval de zoveelste bevestiging van dat het duo de sprong heeft gemaakt naar de wereldtop. De medaille zat er dan ook al een tijdje aan te komen.

In het algemeen klassement klom Keuben/Rietman naar de vierde plaats, al is het gat met de nummer drie Bax/Cermak behoorlijk. Dorpsgenoot Jens Vincent speelt met zijn Steenderense rijder Sven Wisselink vooralsnog geen rol in het klassement, de combinatie werd 17e.