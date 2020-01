Mika Smelt kon ondanks de liefde niet aarden in Servië en begint in Borculo aan tweede sportleven

EK waterpolo Ommense topwaterpo­loër Muller staat voor cruciale maanden

11:53 Met het EK, het OKT én de eventuele deelname aan de play-offs in de Franse competitie breken er spannende tijden aan voor Jorn Muller. ,,Dat wordt allemaal erg lastig, maar is ook niet onmogelijk'', klinkt het even hoopvol als realistisch uit de mond van de 24-jarige topwaterpoloër.