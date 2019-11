Minder politie-inzet gaat wielerwedstrijden in Oost-Nederland raken

EUROPE CUP Landstede Hammers komt fractie tekort tegen Ironi Ness Ziona

27 november Landstede Hammers heeft de laatste groepswedstrijd in de Europe Cup verloren. De Zwollenaren dolven in de eigen topsporthal nipt het onderspit tegen Ironi Ness Ziona: 88-94. Ondanks de nederlaag schaart de ploeg van coach Herman van den Belt zich bij de laatste zestien in het toernooi.