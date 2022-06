Mitchel Schotman uit Wesepe ziet het liefst de hele dag op zijn BMX-fiets: ‘Zelfs als ik vrij ben’

Een liesblessure speelt de extravagante Mitchel Schotman uit Wesepe flink parten. Een val vorige week bij een wedstrijd in Kampen is daar de oorzaak van. Nota bene een wedstrijd die hij alleen rijdt omdat het zijn thuisbaan is. ,,Als ik nog niet geplaatst was voor het WK, had ik die wedstrijd niet gereden. Dit was puur lekker fietsen op mijn thuisbaan. Ik reed ook maar één van de twee dagen, maar het blijft inderdaad een risico.”