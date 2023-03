Motorcoureur Collin Veijer uit Staphorst direct in de punten bij GP-debuut: ‘Goed, maar we willen meer’

wielrennen Joren Bloem uit Hall vergroot motor bij wieler­ploeg van Tietema en Harmeling: ‘Dit is al een profploeg’

Joren Bloem (23) boekte afgelopen seizoen zijn eerste aansprekende resultaten in kleinere internationale koersen, en stapte zodoende over van de ene continentale ploeg Abloc naar nieuwkomer TDT-Unibet. Voor de Achterhoeker bleek de werkelijkheid bij zijn nieuwe ploeg nog mooier te zijn dan dat hij had verwacht. Vandaag eindigde hij als tweede in de tweede etappe van Olympia’s Tour.