Motorcoureur Dominique Aegerter brengt de wereldtitel weer een stap dichter richting Nieuwleusen

motorsportDominique Aegerter heeft de polepositie in het WK Supersport heroverd. De Zwitserse coureur van Ten Kate Racing Yamaha uit Nieuwleusen was in Magny-Cours goed voor twee ereplaatsen en heeft 19 punten meer dan de Italiaan Lorenzo Baldassarri.

Aegerter heeft bewogen weken achter de rug. Bij de vorige races in Most werd hij vanwege betrokkeneid bij een crash gediskwalificeerd, daarna veroverde hij de wereldtitel in de MotoE-klasse en mocht hij namens Suzuki een MotoGP-fiets testen.

In de eerste race in Magny-Cours knabbelde Baldassarri met de zege een flink deel van zijn achterstand af, Aegerter kwam als derde over de streep. Een dag later zag de wereld er weer heel anders uit. Aegerter begon met een zesde plaats slecht aan de wedstrijd, maar de twee kemphanen konden in de laatste ronde strijden om de overwinning. Onder druk gleed Baldassarri van de fiets, hij moest daardoor genoegen nemen met een vijfde plaats.

Met de winst - de tiende zege in 14 races - heeft Aegerter in het kampioenschap weer een behoorlijk gaatje geslagen. Er zijn nog vijf weekeinden te gaan. Jeffrey Buis hoopt in die laatste races de eerste punten in het WK te scoren. De Kawasaki-coureur uit Steenwijkerwold had het constant moeilijk in Frankrijk, meer dan twee bescheiden klasseringen (25ste en 26ste plaats) waren voor hem niet weggelegd.