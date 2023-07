Motorcoureur Jeffrey Buis klimt in WK-klassement na goede resultaten in Imola: ‘Dit was het maximaal haalbare’

motorsportJeffrey Buis heeft in de verzengende hitte van Imola goede zaken gedaan in het WK Supersport 300. Na een derde en een vierde plaats staat de MTM Kawasaki-rijder uit Steenwijkerwold zevende in het kampioenschap.

In Toscane ging het - hoe kan het ook anders - over de warmte, die voor loodzware wedstrijden zorgde. Buis was in de eerste race op zaterdag niet in staat om de Italiaan Matteo Vannucci (Yamaha) en de Duitser Dirk Geiger (KTM) bij te benen. In de groep achtervolgers slaagde Buis erin om vanaf de achtste plaats naar voren te komen. De groep denderde tien tellen na winnaar Vannucci over de streep, waarbij Buis alle rivalen kon verslaan. ,,Ik kon mij goed handhaven in deze groep en maximale was dan ook deze derde plek.”

Ook in de tweede race - in een buitentemperatuur van 38 graden - moest Buis in eerste instantie een achterstand repareren. Het leek er even op dat de voormalige wereldkampioen een aanval op de koppositie kon doen, maar Vannucci, Geiger en de Braziliaan Humberto Maier bleken te sterk. Dankzij de ereplaats verdiende Buis in het weekeinde 29 punten. Met 83 punten staat hij zevende, de Duitser Geiger is de nieuwe klassementsleider met 111 punten.

Dalfsenaar Loris Veneman was minder gelukkig in Imola. Tijdens de eerste race brak zijn voorwiel weg, waardoor Veneman in het grind belandde. De tweede wedstrijd leverde wel een WK-punt op, omdat Veneman op de valreep Troy Alberto uit de Filipijnen kon aftroeven.

Ten Kate

In het WK Supersport groeide Stefano Manzi uit tot de man van het weekeinde. De Italiaanse kopman van Ten Kate Yamaha Racing uit Nieuwleusen won voor het eerst dit seizoen beide manches en met name in de tweede race was Manzi oppermachtig. Omdat klassementsleider Nicolo Bulega uitstekend presteerde - derde en tweede - is de Ducati-coureur nog wel de te kloppen man (283 om 242 punten).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.