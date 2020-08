Motorcoureur Jeffrey Buis staat tot zijn eigen verrassing bovenaan in het WK

motorsportTwee overwinningen en de eerste plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Voor motorcoureur Jeffrey Buis kon de manche op het circuit van Aragón niet beter verlopen. ,,Ik sta eerste in alle lijstjes waar ik eerste in kan staan’’, zegt de WorldSSP300-coureur.

Buis zette in het weekeinde twee perfecte uitslagen neer. In de race van zaterdag nam hij snel de leiding, zonder problemen bereikte hij de zwartwit geblokte vlag. De tweede race verliep zondag een stuk spannender. Buis begon als derde aan de laatste ronde, maar verraste teamgenoot Scott Deroue en de Italiaan Thomas Brianti met een uitstekende slipstreamactie. Hij is daardoor ook de nieuwe leider in het kampioenschap, met twee punten voorsprong op de Spaanse Ana Carrasco.

,,Dit was een heerlijk weekeinde’’, stelt Buis. ,,We hebben op dit circuit getest en we zaten er van begin tot einde goed bij. Dat ik dan ook nog twee keer win is helemaal mooi, dat heeft niemand eerder gedaan.’’

Quote Het gaat steeds beter, met mijzelf en met het team Jeffrey Buis, MTM Racing

De coureur uit Steenwijkerwold (18) merkt dat de Kawasaki van het MTM Racingteam steeds beter gaat lopen. ,,We proberen wat nieuwe dingen uit, vooral met de vering. Het gaat steeds beter met mijzelf, met het team. We hebben een team met drie Nederlanders en een Japanner, en iedereen kan mooie uitslagen rijden.’’

De beste uitslagen zijn voorlopig evenwel voor Buis, die na een crash in de eerste race van het seizoen in Jerez alleen maar verder is gegroeid. ,,Voor het kampioenschap is het belangrijk dat je constant presteert. Ik moet zorgen dat ik na die ‘nul’ van Jerez niet nog een misser heb. Het is ook nog veel te vroeg om over een kampioenschap te praten, we zijn nog niet eens op de helft.’’