Motorcoureur Rick Dunnik verovert prestigieuze Duitse titel

Dunnik (18) begon met een op het oog riante marge van 15 punten aan het laatste weekeinde. Maar na de vijfde plaats in de eerste race kwam het aan op de tweede wedstrijd. De Yamaha-coureur reed constant bij de beste drie, maar moest de twee KTM-teamgenoten Lennox Lehmann en Dirk Geiger in het oog houden. Lehmann was de laatst overgebleven rivaal.

In de laatste ronde van de laatste race was het stuivertje wisselen. Dunnik begon als derde aan de slotronde, lag tussendoor op de eerste plaats, maar maakte een foutje bij de entree van het Motodrom. Het kostte de Staphorster wel de overwinning, die was voor Geiger. Maar in het kampioenschap hield hij net voldoende marge over (118 om 111 punten). Dunnik won slechts één van de acht races, maar was de meest constante coureur.