Motorcoureur Veijer sluit seizoen in Red Bull Rookies Cup af met ronkende uitslagen

VELDRIJDEN Veldrijd­ster Manon Bakker staat in Zwitser­land op het erepodium

18 oktober Manon Bakker is zondag derde geworden tijdens de internationale veldrit in Bern. In Zwitserland was Denise Betsema ongenaakbaar, Bakker verloor een verbeten gevecht met de Canadese Maghalie Rochette om de tweede plaats.