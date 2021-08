Mountainbiker Anne Terpstra met goede bekende op het EK-podium: ‘Heel speciaal’

Anne Terpstra is boven op een fort, in het Servische Novi Sad, tweede geworden op het EK mountainbike. De wereldkampioene Pauline Ferrand-Prevot bleek als enige te sterk voor de oud- Apeldoornse renster.

Terpstra is wel wat gewend, maar zo heet als zondag in Servië had ze nog nooit meegemaakt tijdens een wedstrijd. „Niet normaal meer, 38 graden op de meters. Het was eigenlijk niet te doen. Het was stoffig, soms kon je bijna niet voor je kijken. Maar het had ook wel wat.”

Het mountainbikeparcours was snel en grotendeels verhard. Terpstra kon er wel om lachen. „Ik kan het wel waarderen dat het eens wat anders is dan anders. Dit is in mijn ogen goed voor de sport. Je ziet nu meiden van voren die op een zwaar parcours met veel klim- en daalwerk niet in de top rijden. Dat maakt het in mijn ogen zo mooi.”

Perfecte wedstrijd

In de eerste drie ronden maakte Terpstra de wedstrijd, dat was een bewuste keuze. „De kopgroep was te groot. Ik wilde daar een aantal meiden vanaf rijden, maar was eigenlijk de enige die tempo wilde maken. Toen ik na drie ronden de benen stil hield, ging Pauline ervandoor. Ik zat net even aan de staart van de kopgroep en kon daardoor niet reageren. Dat is mogelijk de enige fout van vandaag, want verder reed ik in mijn ogen een perfecte wedstrijd. Ik denk ook dat Pauline evengoed de sterkste was geweest, ook al had ik wel kunnen reageren. Nu dunde de groep erachter uiteindelijk wel wat uit.”

Het parcours lag rondom een fort. Terpstra: ,,Er zaten veel stenen trappen in. Die moet je toch ook wel met beleid nemen en niet alleen maar rammen. Vooraf hadden we het er onderling over dat het weinig technisch was, maar in de wedstrijd zelf lag de snelheid in bepaalde bochten zo hoog dat daar echt wel techniek bij kwam kijken. Ik kon uiteindelijk toch nog los komen, reed zelfs even samen met Anne Tauber op. Die kon mij op een gegeven moment niet bijhouden. Al zat ze niet zo heel ver achter me.”

Heel speciaal

Dat Terpstra en Tauber tweede en derde worden, noemt eerstgenoemde ‘supergaaf’. ,,We hebben toch een gezamenlijke ervaring in Tokio gehad met TeamNL. Dat we dan hier samen op het podium staan, vind ik heel speciaal.”

Dat ze net als vorig jaar tweede werd achter Ferrand-Prevot, deerde de Apeldoornse niet. „Ik heb met ontzettend veel zelfvertrouwen rondgereden en heb eruit gehaald wat erin zat. Dan kan je niet anders dan tevreden zijn. Over twee weken rijden we in Italië het WK. Weer op een normaal parcours. Ik kan daar met deze prestatie in het achterhoofd de komende twee weken lekker naar uitkijken.”