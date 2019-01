MSC veel te sterk voor Noordscheschut in finale Protos Weering zaalvoetbaltoernooi

MSC heeft voor de tweede maal in haar historie het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi gewonnen. Uit 100 deelnemende eerste elftallen uit Noord- en Oost-Nederland toonde de Meppelers zich duidelijk de sterkste op de finaledag in sporthal Angelslo. In de finale verpletterde MSC zaterdag eerste klasser Noordscheschut (7-0). Jim Veltmaat was met drie doelpunten de grote man.

Ook in de poulefase speelde MSC tegen Noordscheschut en won het al met 4-2. Het tweede groepsduel eindigde in een remise tegen Nieuw Buinen, 1-1. Dat was uiteindelijk voldoende om als eerste de kruisfinales te bereiken.

In poule B was ASVB de sterkste ploeg en samen met HZVV bereikte het de kruisfinales. In de eerste kruisfinale speelde MSC tegen HZVV. In een spannende wedstrijd trok MSC aan het langste eind door doelpunten van Justin Benjamins, Noah Schuurman en Camiel Fidom. De andere kruisfinale werd beslecht in het voordeel van Noordscheschut, dat met 1-3 te sterk bleek voor ASVB.

MSC begon overdonderend aan de grote finale. Binnen tien minuten was Noordscheschut al op een onoverbrugbare achterstand gezet en leidde het elftal van Guido Broers en Berry Zandink met 4-0. Ook in de tweede helft was MSC heer en meester. Via de uitblinkende Veltmaat en topscorer Benjamins werd het arme Noordscheschut met 7-0 gevloerd.