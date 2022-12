Mulder weet na zesde plek in GP Jumping de Achterhoek dat hij glimlachend aan de kerstdis kan

In het verkorte parcours met hindernissen tot 1.45 meter probeerde de Dalfsenaar in jacht op de snelste tijd een bocht af te snijden, maar moest dat bekopen met een fout. De zesde plaats was nog wel goed voor 1650 euro aan prijzengeld.

Het was al de derde achtereenvolgende internationale GP waarin de combinatie in de basisomloop alle balken liet liggen, maar alleen in de driesterren GP van Leeuwarden (2e) reed het vervolgens ook foutloos in de race tegen de klok. In zowel de viersterren GP van Maastricht (7e), als zondagmiddag (6e) maakte de combinatie in het verkorte parcours een fout.

Verrassend

Dat Mulder de tienjarige schimmelruin nog onder het zadel heeft is tamelijk verrassend. Na de uitstekende zevende plek in Maastricht, waar de combinatie door de inspanning van bondscoach Jos Lansink mocht rijden, achtte hij een verkoop zeer realistisch. Toch besloten de eigenaren het paard nog niet in te wisselen voor een hoop geld. Ongeacht welke prestaties er nog volgen kan Mulder met een uitstekend gevoel aan de kerstdis.

,,Aan het begin van het jaar was Memphis mijn tweede paard, dus dat het nu mijn eerste paard zou zijn had ik zeker niet gedacht. Hij sprong wederom geweldig. Zo’n foutje kan gebeuren”, aldus een zeer tevreden Mulder.