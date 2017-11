Mulder wint op 500m in Stavanger

Gisteren werd Mulder nog zevende in de eerste vijfhonderd meter, maar vandaag reed Mulder in tegenstelling tot gisteren wel een vlekkeloze race. Zijn opening over de eerste honderd meter in de race tegen Otterspeer in 9.61 seconden was zeer sterk, waardoor hij door zijn hogere snelheid op de kruising naar Otterspeer toe kon rijden. Vervolgens reed hij een perfect rondje van 25.0 seconden, waarmee hij Otterspeer, de nummer twee van de eerste vijfhonderd meter van gisteren, versloeg en de overwinning greep.