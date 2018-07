Mulder zevende op 500 meter: 'Lukte de laatste jaren bij het schaatsen niet'

Peter Lenderink uit Ommen beëindigt onmiddel­lijk wielerloop­baan

1 juli Peter Lenderink stopt met wielrennen. In zijn laatste wedstrijd – het NK voor beloften in Hoogerheide – sloot hij af met succes voor zijn ploeg SEG Racing Academy met winst voor Julius van den Berg en zilver voor Marten Kooistra. De 22-jarige renner uit Ommen - die in 2014 in Ponferrada verraste met brons op het WK op de weg bij de junioren - besloot een punt achter zijn wielerloopbaan te zetten.