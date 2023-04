Na chaotische eerste seizoenshelft handhaven volleybalsters Gemini zich met hangen en wurgen ‘laten zien dat we in de tweede divisie horen’

VolleybalExemplarischer voor het seizoen van de volleybalsters van Gemini kon de afloop van de play-offs om handhaving bijna niet. In de driekamp tegen derdedivisionisten Flevoll en Salvora toonden de Borculoërs weliswaar aan dat handhaving in de tweede divisie verdiend was, al ging dat met tweemaal een 2-1 zege wel uiterst moeizaam.

Toen Flevoll de beslissende bal uit sloeg, vlogen de speelsters elkaar in de armen alsof ze kampioen waren. Een enkele Gemini-speelster barstte zelfs in tranen uit. De ontlading vertelde hoeveel spanning er de hele zaterdagmiddag in een volgepakt ‘t Timpke op de ploeg stond. Met het Twentse Flevoll en het Raaltese Salvora trof Gemini twee derdedivisionisten die niets te verliezen hadden, terwijl de thuisploeg Gemini juist alles te verliezen had.

Even dacht de afscheid nemende trainer Jan van Uitert zelfs dat zijn ploeg aan de spanning ten onder zou gaan. Gemini speelde in beide wedstrijden, de ploegen speelden in tegenstelling tot normale wedstrijden in een best-of-three format, erg wisselvallig. ,,In de derde set van de eerste wedstrijd tegen Salvora dacht ik inderdaad dat we eraf gingen. We maakten het onszelf in beide wedstrijden onnodig moeilijk. Maar dit is eigenlijk nóg mooier dan directe handhaving.”

Chaotische start van het seizoen

Ondanks dat het moeizaam ging, was dragende kracht Milou Hemel vooral trots, en gezien de chaotische start van het seizoen was dat volkomen logisch. Lang vocht Gemini zelfs tegen directe degradatie, maar een crisissfeer ontstond er volgens Hemel nooit. ,,We hebben altijd het vertrouwen gehouden, tegenstanders snapten er soms ook weinig van dat we zo laag stonden.”

Het grootste obstakel was dat Van Uitert vier nieuwe speelsters in moest passen. Een gebrek aan veerkracht leidde zelfs tot een 4-0 nederlaag bij het roemloos gedegradeerde WIK. ,,De eerste seizoenshelft was chaos, want we moesten aan elkaar wennen. Nu weten we wat we moeten doen in het veld, en komen we de afspraken na. Er zit veel meer pit in dan een jaar geleden”, aldus Hemel.

Eind januari kwam de ommekeer met drie zeges op rij, nadat Van Uitert een aantal positiewisselingen doorvoerde en ook geen ‘sociale wissels’ meer toepaste. Om de eveneens vertrekkende Rowan Berg te verhuizen van diagonaal naar passer/loper, bleek een gouden greep. Gemini versloeg in die serie zelfs de uiteindelijke Warnsveldse kampioen WSV. Het team was dus wel degelijk tweede divisie-waardig, en haalde uiteindelijk nipt de play-offs. ,,Onlangs speelden we een oefenwedstrijd, en toen zei iemand ‘je moet die en die even laten spelen’, toen zei ik ‘je moet jouw mond houden, want ik moet de play-offs winnen’”, aldus Van Uitert.

Vrienden ben je maar buiten de sporthal, werd het credo.

Muis neemt het stokje over

Hemel zag het laatste halfjaar als een opmaat voor het komende seizoen, dat Gemini ingaat onder de nieuwe trainer Tjarko Muis. Volgens Hemel viel de keuze unaniem op de Zwollenaar, die in het verleden onder meer de Vordense eerstedivisionist Dash onder zijn hoede had. Hemel gaf aan dat de ploeg ondanks het vertrek van Berg mogelijk versterkt wordt, en zorgen over volgend seizoen leek ze zich dan ook niet te maken. ,,Als we in de eerste competitiehelft net zoveel punten hadden gepakt als in de tweede helft hadden we in de moeiteloos in de middenmoot gestaan. Nu moeten we doorbouwen, en de ambitie moet wat mij betreft zijn om in het linkerrijtje terecht te komen.”

Van Uitert heeft nog wel een tip voor zijn opvolger. ,,Je moet ze keihard laten werken, en ze voortdurend bij de les houden. Ze dwingen te focussen. Dat heeft deze groep nodig.“