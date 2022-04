Na de zware blessure voor Jorden Vogel zijn de tennissers van ZLTB uitgeteld

Vogel, die voor het eerst in de opstelling stond, haakte al snel af met een afgescheurde achillespees. Daardoor moest ZLTB twee partijen opgeven. Teamcaptain Robert Jan Kleute baalde daar best van. ,,We verliezen nu met 4-2, want Ivar Vinke won zijn single partij (6-0 en 6-1) en samen met Marc Duncker ook de dubbelpartij (6-2 6-1). Jorden was goed begonnen in zijn partij, dus dan is het wel jammer.”