Na drie plakken op de baan gaat Kirsten Wild ook voor succes in Italië

Na haar gouden plakken op vrijdag (scratch) en zaterdag (omnium) sloot ze gisteren samen met Amber van der Hulst af met zilver op de koppelkoers. ,,Dit toernooi was voor mij vooral bedoeld om wat nieuwe dingen uit te proberen. Ik was niet zo bezig met het resultaat. Al is het natuurlijk mooi om de Europese Spelen met drie medailles af te sluiten.”

Gisteren deed Wild met Van der Horst lang mee om de winst. ,,Helaas was Amber even uit de wedstrijd, omdat ze duizelig was na een val. Daardoor heb ik een tijd alleen gereden. Toen liepen de Britten wel uit. Maar het is mooi om hier op het podium te staan samen met een jonge renster die hier weer mooi ervaring op heeft kunnen doen.”