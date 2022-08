Na EK-brons kan Anne Terpstra niet wachten tot het 4 september is: ‘Dat zou de kroon op mijn werk zijn’

De rechterhand ging gestrekt omhoog, de lach was breder dan breedst. Dolblij was ze met haar bronzen plak op het EK in München. Mountainbikester Anne Terpstra was ooit onzeker. Twijfelde overal over, tot ver in de race. Maar anno 2022 staat de 31-jarige oud-Apeldoornse stevig in haar schoenen en verbaast ze iedereen en bovenal zichzelf.