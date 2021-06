Na elf weken revalideren en een flinke portie geduld kan Shana van der Vlist eindelijk weer crossen

MOTOCROSSZondag wordt de Grand Prix van Litouwen verreden. De eerste wedstrijd in de reeks van vijf die moet leiden tot een Europees kampioen motocross bij de vrouwen. De 22- jarige Shana van der Vlist uit Apeldoorn heeft er een lastige reis voor over om haar eerste wedstrijdkilometers van het jaar te maken.

Het jaar 2021 begon ongelukkig voor de Apeldoornse. Een harde val op een springbult tijdens een training kostte Van der Vlist elf weken, door een schouderblessure. Een geluk bij dit ongeluk: het seizoen werd opgeschoven en opgeschoven, tot dit weekeinde. Het WK begint zelfs pas in augustus.

,,Direct na de val hebben we besloten om die schouder echt rust te geven’’, zegt Van der Vlist. ,,Je kunt daar in deze zware sport geen enkel risico mee nemen. Het was lastig, maar uiteindelijk weet ik nu ook zeker dat het juist was het zo te doen. Na elf weken kon ik vrij snel weer op de motor trainen en dat voelde direct prima. Het was alleen jammer dat er in Nederland verder niets mocht qua wedstrijden. Ja een wedstrijd, een simulatiewedstrijd beter gezegd. Starten achter de starthekken en twee rondjes. Tussen de snelle jongens en dat ging prima.’’

In Šiauliai treft Van der Vlist concurrenten die veel meer training in de benen hebben. ,,Bijvoorbeeld de Russen. Het is daarom des te beter dat we toch hiernaar toe zijn gegaan. Een deel van de meiden heeft besloten juist niet naar Litouwen te komen. Het was ook een lange reis. Maar voor mij is het te belangrijk om weer meters op de motor te maken daar waar het ergens om gaat.”

Frietkar

Van der Vlist heeft naast haar vriend en begeleider Niek van Zijdveld ook beide ouders meegenomen. ,,Dat is vooral fijn voor mijn moeder. Die mocht vorig jaar nergens mee, ook dit jaar zullen er bij het WK maar twee begeleiders zijn toegestaan. Daarom hebben ze de frietkar een week dichtgegooid.”

Ze weet niet wat haar te wachten staat, behalve de coronatesten. „Dat hoor erbij tegenwoordig. Prima, als ik maar kan rijden. Het parcours ken ik niet, we mogen dat pas zaterdag verkennen. Maar ik heb het rondje gelopen en kan me al een beetje instellen op wat komen gaat. Ik ga er vol in, voel me goed.’’