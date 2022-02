Na handbal en volleybal ook amateurvoetbal weer getroffen door corona-afgelastingen

Het leven van ‘Apeldoorn­se’ Sara Marita Kramer staat op zijn kop na positieve coronatest, een week voor de Olympische Spelen

Sara Marita Kramer zit in zak en as. De 20-jarige schansspringster uit Maria Alm in Oostenrijk testte zondag positief op corona en mag voorlopig nog niet afreizen naar China voor de Olympische Spelen. De in Apeldoorn geboren sportster zou daar favoriet voor olympisch goud zijn. De tijd gaat dringen.

30 januari