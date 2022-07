Na harde les in Hamburg vindt triatleet Gjalt Panjer gestaag zijn weg naar voren

Triathlon HoltenEen klein jaar na zijn debuut bij de senioren, vindt de Apeldoornse triatleet Gjalt Panjer (19) gestaag zijn weg naar voren. In de internationale sprintwedstrijd in Holten komt hij als 26e over de streep.

Zoals hij in de voorhoede van de wedstrijd zaterdagmiddag uitstekend stand hield, zo anders was dat afgelopen jaar bij zijn internationale debuut bij de elite.

Bij een sprintwedstrijd in het WK in het Noord-Duitse Hamburg afgelopen september zette de winnaar hem op een achterstand van liefst zes minuten! Direct bij de start, bij het zwemmen, werd hij gelost. Wat volgde was een lange eenzame strijd. ,,Als je er bij het zwemmen niet bij zit, is de wedstrijd over, dus ik was ook angstig om meteen gelost te worden. Mijn zwemmen was daar ontzettend slecht, nu ga ik met veel meer vertrouwen richting het zwemmen, en is dat inmiddels ook goed genoeg voor het elite-niveau.”

Het grootste verschil tussen de junioren - bij het laatste WK voor junioren werd hij zesde - en de senioren zit hem volgens Panjer vooral in het fietsen. ,,Dat gaat veel harder. Bij de junioren rijden ze 38 á 39 kilometer per uur, hier zit je makkelijk aan de 42 á 43 kilometer per uur, daar heb ik echt op afgezien in het begin, maar het went aan de andere kant ook wel per wedstrijd.”

Groepsdruk

Met zijn grote lijf wilde Panjer zaterdagmiddag aanvankelijk aan de zijkant van het veld starten, om wat ruimte te hebben in de krappe Markelose plas De Domelaar. Hij bezweek naar eigen zeggen onder de groepsdruk, maar daar betaalde hij desondanks niet de rekening voor. ,,Ik kon mijn ruimte toch wel goed vinden, waardoor het zwemmen wel prima ging. Bij de wissel naar de fiets zette ik goed aan, waardoor ik in de kop van de wedstrijd terecht kwam.”

Quote Ik zie het voor mezelf namelijk echt als een overgangs­jaar, maar wat ik wel weet is dat ik mijn plafond zeker nog niet bereikt heb Gjalt Panjer

Bij het lopen zakte hij vervolgens wat terug en kwam na iets meer dan een minuut achter de winnaar over de streep. Niet eens vallend, zo als veel van zijn collega's die na de finish volledig in elkaar stortten. Nogal een verschil met Hamburg. ,,Ik had gehoopt iets beter te zijn maar verloor nog wat plekken. Ik moet hier tevreden mee zijn. Ik zie het voor mezelf namelijk echt als een overgangsjaar, maar wat ik wel weet is dat ik mijn plafond zeker nog niet bereikt heb.”

WK -23

Door de 26e plek bleef hij wel in de race voor het WK tot 23 jaar, eind november in Abu-Dhabi. Hij hoopt daar de valpartij van eind mei op het EK elite in Polen te compenseren. Hij moest daardoor opgeven. ,,Ik sprong als vierde de fiets op na het zwemmen, dus ik zat in de kopgroep. Na één ronde fietsen gleed ik onderuit waar heel veel anderen ook onderuit gingen. Dat was heel frustrerend, want ik had daar echt iets moois kunnen laten zien. Op de fiets blijven zitten hoort er echter ook bij, maar ik heb er wel veel vertrouwen uit geput.”

Baxter Cabrera en Gautier zegevieren solo Zowel bij de mannen als de vrouwen kwam de winnaar uiteindelijk solo over de meet, na een demarrage bij het lopen. De Spanjaard Baxter Cabrera en Francaise Gautier legden de drie onderdelen, zevenhonderdvijftig meter zwemmen, twintig kilometer fietsen en vijf kilometer hardlopen in minder dan een uur af. Baxter Cabrera klokte 53:27 minuten, Gautier 59:12 minuten. Een Nederlandse zege zat er zowel bij de mannen als de vrouwen geen moment in. Jorik van Egdom (5e) en Quinty Schoens (6e) waren aan Nederlandse kant de besten. Rachel Klamer ging op voor haar zevende zege, maar de nummer vier van de Olympische Spelen kwam mede door fysiek ongemak geen moment aan de kop van de wedstrijd. Ze eindigde achter Schoens uiteindelijk als zevende.