Na twee periodes geven de waterpoloërs van De Reest zich gewonnen

Hockey Mannen en vrouwen van Zutphen gaan met een nederlaag de winterstop in

In het laatste competitieduel van 2022 slaagden de mannen en vrouwen van Zutphen er niet in een zege te boeken. Waar de Zutphense hockeyers in Hoogezand ten onder gingen tegen Dash, daar verloren de vrouwen van Goor.

4 december