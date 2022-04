Na winnen komt wachten: lot Dynamo in handen van Lycurgus

sportagenda Zwolle Sportagen­da: Berkum en Flevo Boys treffen elkaar, Kamper korfbalder­by in play-offs en druk programma voor heren SWOL 1894

De sneeuw is het land uit en dus lijkt niets een bomvol sportweekend in de weg te staan. En het wordt een mooi weekeinde, want in de hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal staat onder andere de kraker tussen Berkum en Flevo Boys op het programma. Aan de overkant van de straat krijgen de heren van SWOL 1894 in zwembad De Vrolijkheid een druk programma voor de kiezen.

8 april