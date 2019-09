Nagele wint teruggekeerde polderderby van Ens

WK WIELRENNEN Pascal Eenkhoorn wordt zevende op WK, maar was liever achtste geworden

Eerst vierde hij de wereldtitel van ploeggenoot Nils Eekhoff met een grote glimlach op zijn gezicht, later bleek dat de winnaar van de Ronde van Overijssel werd terug gezet. Door die val was Pascal Eenkhoorn bij het WK O23 in Yorkshire de best geklasseerde Nederlander, maar wel tegen wil en dank: zevende.