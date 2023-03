Nationale oefenmarathon al vele jaren ideaal ‘voorafje’ in Putten

Overzicht Apeldoorn/Veluwe Winst voor hockeyvrou­wen AMHC, Makkelijke middag voor Alterno en Regio ‘72 boekt cruciale zege

Er werd dit weekend weer volop gesport in de regio Apeldoorn en Veluwe. In dit overzicht vindt u de uitslagen en verslagen uit het volleybal, hockey, korfbal en waterpolo. Let op: dit overzicht wordt tijdens het weekend regelmatig aangevuld.