Nederlands kampioenen Dul en Van der Horst heersen in Apeldoorn: ‘Het was meerijden en het in de sprint afmaken’

wielrennen Den Braber leider in Veluweklas­se­ment na overwin­ning in Epe

Na zijn overwinning in Ermelo heeft Tim den Braber ook de Ronde van Epe op zijn naam geschreven. Na 80 rondjes was de Utrechter in de sprint de snelste voor Maarten van den Berg uit Rijssen en Joeri Fledderus uit Heerenveen.