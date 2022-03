Nekeman met solide kür naar achtste plaats bij wereldbekerwedstrijd Indoor Brabant

Het was in de kür de hoogste score voor Nekeman van het seizoen, waarin ze in totaal vier wereldbekerwedstrijden reed. De combinatie was ook als achtste geplaatst voor de finale, dankzij een goede korte Grand-Prix (70.8 procent). ,,Ik heb echt fijn gereden. Er zat flink verschil in de beoordeling tussen de juryleden bij mijn GP, dus dat was jammer.”