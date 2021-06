Niet alleen Anna van der Breggen, ook Loes Adegeest komt na het NK tijdrijden met kampioenstrui thuis

De renster van Jan van Arckel, opgegroeid in Dalfsen, waande zich niet zeker van haar zaak. ,,Ik denk dat ik nog nooit zo slecht voorbereid was op een NK tijdrijden, want ik heb niet veel op de tijdritfiets gezeten. Ik heb de kwalificatietijdrit in Enkhuizen verreden en daar was ik derde. Maar dat was een vlak parcours, hier zat meer afwisseling in. Ik heb wat risico’s genomen in de bochten en al met al bleek het genoeg. Het is natuurlijk ook niet zo dat ik niet getraind heb de laatste tijd. Deze winter heb ik veel binnen op de indoor trainer wedstrijden gereden en verder heb ik veel op de gewone fiets gezeten. Door er vol voor te gaan en goed in te delen was het met mijn vormpeil genoeg om te winnen.”