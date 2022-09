Nieuw Hollands hart moet Landstede Hammers aan breedte helpen: ‘Bewuste keuze geweest’

Programma Deventer/Zutphen Twee stadsderby’s in de beker, korfbal­lers spelen ‘IJsselder­by’ en volleybal­lers trappen competitie af

Het gros van de amateurvoetballers sluit dit weekend de poulefase van de districtsbeker af. De laatste speeldag in de groepsfase levert zowel in Deventer als Zutphen een stadsderby op. Ook in het korfbal wordt er dit weekend een derby gespeeld, terwijl in het volleybal de eerste competitiewedstrijden worden afgewerkt.

16 september