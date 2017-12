Nieuw persoonlijk record op 3000 meter voor Achtereekte

Carlijn Achtereekte heeft haar persoonlijk record op de 3000 meter verbeterd tijdens de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgray. De in Lettele geboren schaatsster won met een tijd van 3.58,63 de B-groep, maar had met haar tijd ook niet misstaan in de A-groep.