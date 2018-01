Nieuwe doel voor Thomas Krol: medaille op EK Afstanden

En dat zit de 25-jarige schaatser nog steeds niet lekker. ,,Het klopt gewoon niet. Dat ik mijn plaats af moet staan aan Kai is duidelijk, dat vind ik logisch. Maar dat ik niet als reserve ben aangewezen is niet eerlijk. Als je de selectievolgorde hanteert kom ik bij uitvallen van Kai gewoon in beeld voor de 1000 meter. We leggen ons er als ploeg ook niet bij neer. Zodra Kai Niet kan rijden ondernemen we gerechtelijke stappen om mij alsnog naar de Spelen te krijgen. Dan spannen we een kort geding aan, want dit is onacceptabel’’, aldus Krol die op Oudjaarsdag direct contact had met de technisch directeur van de KNSB, Arie Koops.

,,Maar voorlopig ziet het er naar uit dat Kai kan gaan rijden’’, weet Krol. ,,Dus richt ik met nu op andere doelen. Het hele jaar heeft in het teken van het OKT gestaan, met als doel de Olympische Spelen. Dat is niet gelukt helaas. Mijn seizoen is nog niet voorbij. Ik heb besloten het EK Afstanden te rijden. Dat had ik niet gedaan als ik wel naar Zuid-Korea was gegaan, daar ben ik eerlijk in. Nu heb ik zoiets van ‘pakken wat ik pakken kan’. Ik wil in Kolomna vooral goede races rijden en medailles halen. Laten zien wat ik in huis heb.’’

Verwerking